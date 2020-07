Consumo local, alternativa para reactivar economía: Irineo Molina

-Apoyemos lo hecho en la región de la Cuenca del Papaloapan

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la pandemia del #COVID19 es muy importante reactivar la economía local, a razón de ello el diputado federal Irineo Molina Espinoza exhortó para la población a consumir los productos que nuestra región nos brinda.

Compremos con nuestros amigos de los mercados, carnicerías, pollerías, las fondas, a nuestro vecino que es panadero, a las verdulerías, al carpintero, al herrero, a los artesanos, a todas y todos que se levantan día con día para salir adelante con sus productos.

Te invito a que unamos fuerzas.

¡Por ti, por tu barrio y por todo México #ConsumeLocal!

