A pesar de la contingencia, reportan en Tuxtepec de 3 a 5 fiestas por fin de semana

-Cuando se realizan en domicilios particulares, autoridades únicamente pueden exhortar

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El estado de Oaxaca regresó a semáforo rojo luego de que incrementaran los casos de covid, por lo tanto el Gobernador Alejandro Murat Honojosa pidió continuar con estas medidas y una de éstas es la de evitar fiestas y concentraciones familiares, sin embargo en Tuxtepec , los elementos de la Policía Municipal reportan de 3 a 5 fiestas en domicilios.

El Comisario de la Policía Municipal Abimael Oscar Velasco Velasco dijo que en los fines de semana detectan de 3 a 5 fiestas en domicilios particulares, y aunque acuden a los llamados solo pueden exhortar a los propietarios de la casa, para evitar este tipo de actividades ya que al ser una vivienda privada, no pueden ingresar.

Y aunque hasta el momento no han atendido llamados de fiestas en salones sociales, o en algunos bares sí podrían sancionar y cancelar el permiso al propietario, “nosotros damos parte al área correspondiente para que sean sancionados, y hasta en su momento la clausura, la situación es en domicilios particulares, lo que hacemos un exhorto”.

Reiteró que hacer las fiestas es una responsabilidad civil, por lo que llamó a la ciudadanía a evitar hacer este tipo de reuniones, y en su caso evitar ser multados.

El Comisario, dijo que si algún ciudadano quieran reportar una reunión familiar pueden hacerlo al 911, para que la base mande a la patrulla más cercana y exhortar a que se retiren.

