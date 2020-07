Suspendida en Oaxaca cualquier actividad previa al inicio del ciclo escolar: IEEPO

-Hasta nuevo aviso la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, la jornada de limpieza escolar, exámenes de admisión y los trámites de inscripciones y reinscripciones en educación básica

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de julio de 2020.- En atención a las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), informa la suspensión, hasta nuevo aviso, de las actividades previas para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, especialmente las correspondientes a la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar; la Jornada de limpieza escolar; exámenes de admisión y los Trámites de inscripciones y reinscripciones, en educación básica.

Como lo ha señalado el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, el propósito es privilegiar la salud y la vida de escolares, del personal educativo y sus familias.

A través del Subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, la autoridad educativa en el país dio a conocer que las condiciones de la emergencia sanitaria que causó la propagación del COVID-19, prevalecen aún en todo el territorio mexicano, lo cual implica continuar con las medidas de distanciamiento social.

Bajo este contexto, la SEP anunció que en breve sesionará el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), en la cual se definirá y establecerá de manera conjunta, la Ruta Estratégica para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, que permita garantizar el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de aprender aún en situaciones de emergencia, pero sobre todo garantizando la salud y bienestar de la comunidad escolar.

El pasado 5 de julio del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo Secretarial número 12/06/20, cuyo objetivo principal fue el de regular acciones específicas y extraordinarias ante la emergencia sanitaria para la conclusión del ciclo escolar 2019-2020, así como para el inicio del ciclo escolar 2020-2021.

En el documento, se indicó que las disposiciones señaladas fueron emitidas con motivo de fuerza mayor, caso fortuito y emergencia sanitaria, y que estarían sujetas a lo que indicarán las autoridades competentes en materia de salud.

