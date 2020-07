Registran los SSO 9 mil 928 casos acumulados a COVID-19; hay 887 defunciones

-Se han recuperado 8 mil 442 personas, hay 599 casos activos

-Indispensable el uso de cubrebocas en espacios públicos, sana distancia y lavado de manos con agua y jabón

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de julio de 2020.- Al corte epidemiológico de este lunes 27 de julio, el director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) Erick Azamar Cruz, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, informó que se han contabilizado 164 casos nuevos de COVID-19, que suman 9 mil 928 casos confirmados acumulados desde el inicio de la pandemia.



Agregó que se han notificado 15 mil 113 casos, de los cuales 4 mil 312 son negativos, 873 son sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 8 mil 442 se han recuperado, y lamentablemente se confirman tres decesos, que suman 887 defunciones; hay 599 casos activos.



Dio a conocer que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 6 mil 499 casos confirmados y 452 defunciones, Tuxtepec mil 380 y 200 defunciones, el Istmo 934 y 119 defunciones, Mixteca 563 y 52 defunciones, Costa 383 y 36 defunciones, y la Sierra (Norte) 169 y 28 defunciones.



Señaló que los 164 casos nuevos, se encuentran distribuidos en 46 municipios, siendo lo que mayor número presentan, Oaxaca de Juárez con 32, San Juan Bautista Tuxtepec con 18, Salina Cruz y Juchitán de Zaragoza nueve cada uno, Santa Cruz Xoxocotlán y Matías Romero Avendaño siete cada uno, Huajuapan de León y Miahuatlán de Porfirio Díaz seis cada uno, el resto cinco, cuatro, tres, dos y uno.



Azamar Cruz dijo que los SSO han atendido 6 mil 800 casos, el IMSS régimen ordinario mil 792, el ISSSTE 560, IMSS Bienestar 371, Sedena 180, Semar 86, Pemex 88 y otras instituciones 51. De los casos confirmados, 556 son médicos, 722 es personal de enfermería y 497 otros trabajadores del sector.



De los 599 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales notificó 365, Tuxtepec 78, Mixteca 72, Istmo 47, Costa 30, y la Sierra siete.



Sostuvo que de las 887 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años con 380, el de 50 a 59 con 216, y el de 60 a 64 con 125, las comorbilidades asociadas con la diabetes, seguido de la hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal, por sexo 572 son hombres y 315 mujeres.



En relación a la ocupación hospitalaria se tiene un 47.3% global, de los cuales los SSO, registran 44.3%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 45.2%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 83.3%, Sedena 49.5%, ISSSTE 54.1%, IMSS régimen ordinario 55.5%, IMSS Bienestar 21.6%, Pemex 83.3%, y Semar 60%.



Finalmente, informó que ante síntomas como: tos seca, fiebre, cansancio, dolor de garganta y cabeza, así como dificultad para respirar o falta de aire, diarrea, pérdida de olfato o gusto, llamar de manera inmediata al número gratuito 800 770 84 37, donde personal capacitado dará seguimiento médico oportuno.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario