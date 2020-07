Refuerzan medidas de prevención en Juquila por incremento de casos Covid

-Estas medidas fueron tomadas por el gobierno municipal, la mesa directiva de Santa Catarina y los comités de barrios

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de Juquila junto con la mesa directiva de Santa Catarina y los comités de barrios, aprobaron nuevas medidas de prevención contra el Covid-19, debido a la situación por la que atraviesa este municipio de la región de la costa.

En un comunicado que dieron a conocer por medio de las plataformas digitales, se da a conocer a la población las medias que fueron aprobadas en una reunión que se llevó a cabo este lunes 27 de julio y que son las siguientes:

Suspensión de las líneas de transporte público foráneas hasta nuevo aviso, cierre total de establecimientos no esenciales, restricción ambulatoria en horario de diez de la mañana a seis de la tarde, uso obligatorio del cubre bocas en la vía pública, queda prohibido realizar reuniones y eventos multitudinarios en espacios abiertos o cerrados.

El panteón municipal seguirá con los servicios de inhumación con el mínimo de personas, se exhorta a la población a limitar su asistencia a funerales, rezos, 9 días y cabo de años, queda prohibida la venta de bebidas embriagantes en todos los establecimientos públicos del municipio, bares, cantinas, botaneros y puntos que aglomere gente deberán cerrar hasta nuevo aviso.

Asimismo se exhorta a la población a designar a un integrante por familia para que sea el encargado de realizar las compras de las canasta básica, para el funcionamiento del transporte urbano dentro de la población, deberán contar con cubre bocas, alcohol con gel y desinfectar sus unidades.

Se mantendrán los filtros sanitarios en los principales accesos a la población, solo se permitirá la salida a los ciudadanos del municipio en casos de emergencia o con previa autorización del personal médico, queda estrictamente prohibido el acceso a ciudadanos de otros municipios hasta nuevo aviso.

También se pide implementar con el comité de vigilancia, que está integrado por los comités de barrios y la autoridad municipal, una campaña permanente de perifoneo y concientización sobre las medidas de prevención, los pequeños comercios, tiendas y el mercado municipal deberán extremar sus medidas sanitarias y quedan suspendidos todo tipo de eventos deportivos.

