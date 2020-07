Por segunda ocasión Sección 22 entrega insumos al hospital general de Tuxtepec

-El equipo consistió en 13 batas reutilizables, 200 cubrebocas KN 95, 40 litros de alcohol y 100 caretas



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Por segunda ocasión el sector centro de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entregaron insumos médicos para el personal del hospital general de Tuxtepec, esto con el objetivo de ayudar a los trabajadores de la salud en su labor contra el Covid-19, la entrega fue hecha por el profesor Germán López Hernández, en representación de Servando Amador Cavanzo, representante del sector centro.



El equipo consiste en 13 batas reutilizables, 200 cubrebocas KN 95, 40 litros de alcohol y 100 caretas de acetato, al momento de hacer la entrega hicieron mención que este apoyo se logró al esfuerzo de la base trabajadora y también a un donativo que hizo el área de finanzas del magisterio oaxaqueño, incluso dijeron que en caso de que se llegara a tener que hacer otra dotación, se reorganizarán para seguir apoyando.



Por su parte el Director del Hospital General Ivan Ávalos Flores, agradeció el apoyo por parte de la sección 22, así como a la base trabajadora y mencionó que este apoyo servirá de motivación para el personal que labora en el hospital general de Tuxtepec, para seguir atendiendo a los pacientes con Covid en la cuenca del papaloapan.



Los delegados sindicales al interior del hospital general, también agradecieron el apoyo y coincidieron en que este equipamiento ayudará a proteger al personal médico y de enfermería que están haciendo frente a la pandemia.



Cabe mencionar que hace unos días la sección 22 entregó una dotación similar a la clínica hospital del ISSSTE.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario