Habitantes de Casas Geo en Tuxtepec, acuerdan medidas drásticas por covid

-Restringen el acceso a proveedores de productos no esenciales

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un comunicado el fraccionamiento El Santuario, conocido como Casas Geo, están implementando más medidas para evitar que sigan los casos de covid, y una de éstas es el acceso restringido a proveedores.

Las medidas que acordó el comité de vecinos de este fraccionamiento son que a partir de este martes, no se podrán realizar reuniones, ni fiestas; además se debe de portar el cubrebocas en la vía pública, también se sumarán con la ley seca y se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas los días viernes, sábados y domingos.

Además solo se permitirá la entrada a proveedores de insumos básicos como son en el caso de la venta de tortillas, agua, así como a los proveedores de entrega a domicilio, todos portando debidamente el cubrebocas.

Cabe hacer mención que este fraccionamiento fue uno de los que empezó a tomar las medidas, en un principio colocaron una lona con las recomendaciones, las cuales empezaron a aplicar y que ahora están agudizando.

Hasta el corte del pasado 23 de julio, Casas Geo presentaba 19 casos positivos, números que son registrados por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y que son de pacientes que se hospitalizan o se atienden en una dependencia de salud, no registra los casos de ciudadanos que se atienden de manera particular.

