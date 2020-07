Detectan alrededor de 83 descargas en el río Papaloapan, tan solo en Independencia



-Integrantes de la Asociación ECAFFS está contabilizando las descargas, pero aún falta seguir con el recorrido

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Integrantes de la Asociación Educación, Conservación y Aprovechamiento de la Fauna y flora silvestre (ECAFFS) dieron a conocer que realizaron un recorrido por la rivera del río Papaloapan, notando 83 descargas tan solo en un tramo del rio, sin embargo esto refleja el desinterés de los Tuxtepecanos en seguir contaminando este afluente.

El Presidente de la Asociación Lázaro Ramón Cruz Ferreti, señaló que las descargas del río no es nada nuevo, sin embargo pocos son los que se dan cuenta debido a que no todos tienen la oportunidad de tener una lancha y recorrer la rivera, por lo tanto ellos están detectándolas, registrándolas par que en su momento se dé a conocer y así se sanciones a los ciudadanos que están contaminando más.

Estas 83 descargas fueron detectadas de lo que es el Arroyo Moctezuma hasta la calle Hidalgo, sin embargo aún falta contabilizar las que hay desde Hidalgo hasta lo que es la altura de San Bartolo y todo Mundo Nuevo, ya que buscan realizar el recorrido en toda la rivera principalmente en donde hay asentamientos cercanos.

Así mismo, informó que la contaminación también se ve en las comunidades y prueba de esto es que en las cascadas de la Comunidad de Bethania detectaron gran cantidad de basura, misma que levantaron para evitar seguir contaminando este lugar.

Lo que más encontraron fueron latas de cerveza y botes de fertilizantes, ya que es uno de los productos que más utilizan en los cultivos.

Por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a evitar que sigan contaminando los diversos afluentes tanto del municipio como de la región.

