Desmiente gobierno de Juchitan sobre reapertura de mercado

-El Presidente Municipal dijo que procederán contra el responsable, a quien afirmó ya tienen identificado

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de Juchitán de Zaragoza desmintió que se vaya a reabrir el mercado 5 de septiembre, en ese sentido el edil Emilio Montero dijo que la grabación que han difundido es falso y mencionó que procederán de manera legal contra el responsable, quien dijo ya está identificado.

De acuerdo al anuncio que circula por las calles de la sección séptima de Juchitán, se anuncia la reapertura del mercado 5 de septiembre este domingo, cabe mencionar que en dicho audio se menciona que es una instrucción del presidente municipal, por ello el ayuntamiento desmintió esta información que puede confundir a la población.

Y es que el gobierno de Juchitan reforzó acciones para disminuir el número de contagios de Covid, que en las últimas semanas se han incrementado en la región del istmo, lo cual provocó que el estado de Oaxaca regresara al semáforo naranja, una de estas medidas fue el cierre del mercado.

Finalmente el cabildo agradeció la disposición de la población, empresarios, transportistas y personal de salud por aceptar las medidas que impuso la autoridad municipal sobre todo en esta etapa crítica por la que atraviesa la población y el estado.

Tenemos que seguir empujando juntos, unidos todas y todos, para superar la adversidad, “somos un pueblo fuerte y generoso, saldremos adelante, finalizó.

