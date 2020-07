De 5 a 10 comerciantes de Loma Bonita bajaron sus cortinas, no sobrevivieron al covid

-A pesar de que ya abrió todo el comercio, las ventas no han sido muy buenas



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que fueron alrededor de 2 semanas que los comerciantes de Loma Bonita bajaron sus cortinas debido a los casos y defunciones a causa de covid, de 5 a 10 comerciantes no sobrevivieron a la contingencia y cerraron de manera definitiva



Los representantes de “comerciantes Unidos por Loma Bonita” informaron que estos propietarios no soportaron la renta, aunado a esto no hay ventas en estos momentos a pesar que desde la semana pasada de abrió el comercio esencial y no esencial, “estamos tratando de reactivarlo”, puntualizaron.



Así mismo, reconocieron que todos fueron afectados con el cierre de las 2 semanas, por lo que han realizado dos campañas para tratar de levantar sus ventas, la última campaña es la de “Utilizar el cubrebocas” y con esto que los clientes lo usen, pero además para que vean que los comerciantes están dando seguridad a los ciudadanos



Actualmente la asociación está conformada por alrededor de 400 comerciantes quienes han hecho un llamado a los agremiados a seguir con las medidas necesarias y con esto darles la seguridad a los clientes, pero además que fueron capacitados para aplicar las medidas una vez que reabrieron sus negocios.



En estos momentos los comerciantes solo han recibido apoyos municipales, pero no descartan seguir buscando apoyos para ser beneficiados a nivel federal.



Pidieron a los ciudadanos cuidarse mucho, y evitar salir en familia ya que se ha percatado de que en ocasiones van familias completas a realizar sus compras.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario