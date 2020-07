Artistas oaxaqueños te presentan su experiencia a través del video “Creación y pandemia”

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de julio de 2020. – La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), invita a ver el video “Creación y pandemia, la experiencia de 10 aristas oaxaqueños” de María Luisa Ruiz Hernández, que se transmitirá este martes 28 de julio, a las 14:00 horas, a través de la página de Facebook de la dependencia.

María Luisa Ruiz Hernández es una de las finalistas de la convocatoria “CurArte”, emitida por la Seculta en apoyo de la comunidad artística; por medio de este proyecto se registran las experiencias de vida de 10 artistas oaxaqueños durante la contingencia por el COVID-19.

“Creación y pandemia, la experiencia de 10 aristas oaxaqueños”, busca por medio de entrevistas dejar en la memoria este hecho histórico en un estado caracterizado por su dinamismo artístico y cultural.

Las entrevistas presentadas en este video, abordarán dos ejes temáticos: el impacto que la pandemia y la contingencia ocasionan en la vida personal de cada artista; y el significado que conlleva un hecho como éste y cómo lo procesa a través de la creación.

María Luisa Ruiz Hernández, enmarca este video en el ámbito de periodismo cultural, la creadora cuenta con 25 años de experiencia en periodismo general y con especialidad en cultura al 100% desde la creación del sitio web www.sucedioenoaxaca.com, dando cobertura a innumerables actividades artísticas en los principales escenarios de la capital de estado.

El video “Creación y pandemia, la experiencia de 10 aristas oaxaqueños” será transmitido a través de las plataformas digitales de Facebook:https://www.facebook.com/seculta/ , en la cuenta de Youtube: SECULTA GobOax y en la página web de la dependencia: https://www.oaxaca.gob.mx/seculta.

