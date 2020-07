Amagan funerarias con suspender servicio en el estado de Oaxaca

-Piden que cese la discriminación hacia el personal y el hostigamiento por parte de las autoridades

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Representantes de funerarias amagan con suspender el servicio en todo el estado en caso de no ser atendidos por parte de las autoridades estatales, sobre todo por las discriminaciones y hostigamiento que sufren por parte de la población y de algunas dependencias, así lo manifestó el Presidente de la Asociación de Funerarios de Oaxaca José Aldivar Ríos.

Por esta razón fue que este lunes por la tarde se manifestaron en ciudad administrativa para ser atendidos por la Secretaría General de Gobierno, sin embargo nadie salió a atenderlos, debido a esto decidieron manifestarse en las oficinas de los Servicios de Salud del estado, quienes les dijeron que es faculta de la SEGEGO atender sus peticiones.

Mencionaron que personal que labora en las funerarias ha sido víctima de discriminación, por el manejo de cuerpos de personas que murieron por Covid, en cuanto al hostigamiento de las autoridades mencionan el cierre de dos hornos crematorios y la clausura de algunas funerarias, esto por denuncias que hace la población.

Agregaron que estas clausuras de los hornos y de las funerarias han sido de manera injustificada e ilegal y que por esta situación se genera el encarecimiento de los servicios, perjudicando así a la población, principalmente de las personas más necesitadas.

Cabe mencionar que este lunes vecinos de la colonia del maestro, se manifestaron para exigir el cierre de una funeraria, en ese sentido Aldivar Ríos mencionó que en esa colonia no hay ninguna funeraria, sino que se trata de oficinas administrativas, asimismo indicó que no existe un mal manejo de los cuerpos, tal y como denuncian los colonos.

