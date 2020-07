Agentes funerarios agreden a periodista durante bloqueo en calles de Oaxaca

-Responsabiliza a los dueños de las funerarias Santa Lucía y Chávez, interpondrá una denuncia ante las autoridades correspondientes



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Personas que se encontraban en el bloqueo de agencias funerarias en la calle de JP García del centro de la ciudad de Oaxaca, golpearon al periodista del portal “El fogonazo” Othon García Díaz, quien se encontraba cubriendo la información, este hecho fue grabado y transmitido en las redes sociales.



El periodista agredido dijo que fue golpeado cuando se encontraba dando cobertura al bloqueo que tenían las agencias funerarias, en el video que subió a las redes sociales, se puede ver su rostro con sangre que le brota cerca del ojo derecho.



Asimismo responsabilizó a los dueños de las funerarias Santa Lucía y de la funeraria Chávez, quienes afirmó llevaron un grupo de choque a la movilización y fueron estas personas las que los golpearon, por estos hechos dijo que interpondrá una denuncia ante las autoridades correspondientes.



Previo a la agresión, un grupo de personas se acercó al reportero, lo rodeó y empezaron a discutir con él, le reclamaban que estaba manejando mal la información, incluso lo señalaron de “palero” del gobierno, como respuesta Othon García les dijo que estaba cubriendo la información y que estaba esperando a que el líder de ellos diera algunas declaraciones.



Cabe mencionar que desde la mañana de este martes agentes funerarios se manifestaron en las oficinas de los servicios de salud de Oaxaca, para exigir que cese el hostigamiento por parte de las autoridades y que se les permita abrir dos hornos crematorios y unas funerarias que fueron clausuradas por supuestos malos manejos de los cuerpos.



Alrededor de las dos de la tarde bloquearon distintos puntos alrededor del lugar en dónde se encontraban, debido a que no habían sido atendidos.

