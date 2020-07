Reconoce Escuela Normal Experimental de Putla, apoyo de SEP y el IEEPO

-Por la contingencia sanitaria, continuó en la modalidad a distancia con su actividad académica reforzada con estrategias propuestas por maestros y asesores

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de julio de 2020.- La misión de impartir educación de calidad para formar profesionales de la docencia comprometidos con el desarrollo de Oaxaca, motivó a que en la Escuela Normal Experimental “Presidente Lázaro Cárdenas” de Putla Villa de Guerrero, en el periodo de contingencia sanitaria, continuara en la modalidad a distancia con su actividad académica reforzada por estrategias propuestas por maestros y asesores.

El director del plantel, Edgar Quijano Ramírez, destacó el acompañamiento y el apoyo brindado tanto por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que dirige Francisco Ángel Villarreal, para cumplir con los planes y programas académicos del semestre par del ciclo escolar 2019-2020.

“Tuvimos que pasar de una educación presencial a una educación virtual; por ello, los asesores de cada una de las licenciaturas que ofertamos en la institución en Educación Primaria, Educación Preescolar y Educación Física configuraron diversas estrategias para la enseñanza y aprendizaje a distancia, realizando la dosificación de los contenidos, temas y actividades con el propósito de alcanzar los rasgos del perfil deseado”, explicó.

Agregó que estas acciones se vieron reflejadas en cada actividad que se desarrollaba con evidencias de aprendizajes que realizaban los estudiantes, trabajos escritos, videos, audios, entre otros, lo que hizo que cada curso cubriera los contenidos y aprendizajes esperados en el semestre par.

El director de la Escuela Normal Experimental Presidente Lázaro Cárdenas de Putla, hizo un reconocimiento a la comunidad normalista, estudiantes y asesores, por su dedicación y empeño mostrado en la enseñanza y aprendizaje a distancia; así como al personal administrativo y de apoyo a la docencia, por su desempeño laboral a favor de la institución.

Alumnas reconocen avances académicos

La estudiante Brenda Eufracio Hurtado, del cuarto semestre de la licenciatura en Educación Primaria de esa institución, comentó que a pesar de que se suspendieron las actividades académicas presenciales, desde su casa desarrolló en línea los contenidos de aprendizaje generando evidencias como mapas cognitivos, trípticos, revistas digitales, ensayos y videos.

Agradeció a los docentes de cada una de las asignaturas que en el periodo de contingencia sanitaria organizaron diversas estrategias didácticas para desarrollar contenidos, temas y actividades; así como a la dirección de la institución por coordinar los esfuerzos con las y los maestros y estudiantes, para que los aprendizajes esperados fueran de acuerdo a los rasgos del perfil deseado en la licenciatura.

También, Huitzili Herrera Vásquez, del segundo semestre de la licenciatura en Educación Física, dijo que en línea desarrolló los contenidos del curso semestral, presentando evidencias de aprendizaje como mapas cognitivos, escritos, proyectos, ensayos, videos, audios, entre otros; además de que mantuvo permanente comunicación con los asesores de cada una de las asignaturas, quienes le apoyaron en todo momento.

