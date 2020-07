Pobladores y autoridades auxiliares de Tlaxiaco, exigen que edil haga entrega de recursos

-Esto mediante marchas y bloqueos en el municipio

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- En Tlaxiaco, pobladores de San Miguel del Progreso acompañados de trece autoridades auxiliares, llevaron a cabo una marcha y un bloqueo en este municipio.

Esto se llevó a cabo con el fin de exigir que el Presidente Municipal, Gaudencio Ortiz Cruz, haga entrega de los recursos que les corresponden.

El pasado 23 de julio, por medio de un documento que fue firmado y sellado por las trece autoridades auxiliares exigieron que el presidente municipal respete los acuerdos tomados en la Sesión de Consejo de Desarrollo Social Municipal del día el 19 junio, en donde se acordó que serían las comunidades las que decidirían si sus obras se llevan a cabo por administración directa o con la participación de un contratista.

Así como también respetar los montos destinados para la obra pública y que no se vean disminuidos, además de garantizar que los montos se cubran el 100%, y que se incremente al 100% el monto del subsidio para las comunidades.

Asimismo, pidieron la mejora de las calles y los caminos del municipio, debido a que se encuentran en pésimas condiciones por la temporada de lluvias y de igual forma que sea clara la nómina del ayuntamiento a las y los habitantes de Tlaxiaco.

Además, las autoridades auxiliares de Tlaxiaco agregaron en el escrito que respaldan y apoyan a San Miguel del Progreso.

Cabe mencionar que 25 de julio, un representante de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) sostuvo un diálogo con manifestantes de San Miguel del Progreso, y les ofreció una mesa de atención para el día 29 de julio.

Sin embargo, los manifestantes inconformes con esto exigieron que fuera este lunes 27 de julio, para que de esa manera terminaran con el bloqueo carretero, reiterando que ya habían liberado las oficinas administrativas.

Por último, llegaron a un acuerdo tentativamente por lo que la reunión se efectuaría el 3 de agosto a la 1:00 p.m, en la ciudad de Oaxaca, misma que sería presida por el titular Héctor Anuar Mafud Mafud.

