Nuevamente la Guelaguetza llega a los hogares en la octava del Lunes del Cerro

-A través de la transmisión matutina, Oaxaca compartió con el mundo su riqueza cultural, costumbres y tradiciones coloridas

-El Secretario de Turismo agradeció al público por presenciar desde casa “La Guelaguetza: la fuerza de nuestra identidad”

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de julio de 2020.- La máxima fiesta de las y los oaxaqueños, la Guelaguetza, nuevamente pudo disfrutarse en la octava del Lunes del Cerro, donde las diferentes delegaciones de las ocho regiones se hicieron presentes mediante una transmisión virtual, para compartir con todo el mundo la riqueza cultural, las costumbres y las tradiciones coloridas con las que cuenta la entidad.

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), Juan Carlos Rivera Castellanos, agradeció al público por presenciar desde casa “La Guelaguetza: la fuerza de nuestra identidad”, a través de la señal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), y en las redes sociales de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), la Secretaría de Economía (SE) y de la dependencia a su cargo.

“Este 2020 vivimos una Guelaguetza desde nuestras casas porque la prioridad es el bienestar de todos y todas; hoy sufrimos ausencias que merecen ser honradas, mujeres y hombres que enfrentan batallas por la vida, pero tenemos una historia de fortaleza y juntos como lo hemos hecho antes, sabremos salir adelante. Nuestra Guelaguetza es un aliento de hermandad y el Auditorio aguardará para encontrarnos próximamente, cuidémonos”, señaló.

Asimismo, la Diosa Centeotl, Lilia López Hernández, ofreció un mensaje en representación de las madres oaxaqueñas, de las cocineras tradicionales, de la cultura afrodescendiente y del pueblo oaxaqueño en general, donde destacó el trabajo y la fortaleza de su tierra.

La artista oaxaqueña, Montserrat Alhelí Steck Ortiz, creadora de la imagen oficial de la Guelaguetza de este año, denominada “Trenzando Magia”, explicó el proceso creativo de su obra y el significado que tiene cada elemento.

“Una de las razones de escoger a la trenza, es en símbolo de la fuerza y de la unión, porque en estos tiempos es importante rescatar este mensaje, en donde Guelaguetza es mantenernos unidos y cooperar”, refirió Steck Ortiz.

En esta emisión matutina de la octava del Lunes del Cerro, abrieron la presentación las tradicionales Chinas Oaxaqueñas con sus coloridas canastas de flores al ritmo del Jarabe del Valle, después se hizo presente la delegación de Chalcatongo de Hidalgo con la “Danza de los Chilolos”, le siguió Sola de Vega con la “Fiesta Solteca”, San Jerónimo Tecoatl con el “Bautizo Mazateco”, la Heroica Ciudad de Tlaxiaco con sus sones y jarabes.

Posteriormente, San Francisco del Mar mostró su “Danza de los Negritos de Corpus Cristi”, Santa María Tlahuitoltepec sus sones y jarabes mixes, San Juan Bautista Tuxtepec emocionó con su “Flor de Piña”, la Villa de Zaachila con la “Danza de la Pluma”, San Pedro Pochutla con la “Boda Pochutleca”, y Santa María Ixcatlán con “Na´ Puta Chi –Chi y la Borrachita”.

Finalmente, se pudo gozar de la delegación de Ocotlán de Morelos con “La llevada del Guajolote”, San Carlos Yautepec con el “Fandango y Jarabe Carleño”, y de Putla Villa de Guerrero que compartió sus “Sones, Chilenas y Carnaval Putleco” con sus coloridos tiliches.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario