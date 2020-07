Importante que la población del Istmo y la Cuenca continúen en aislamiento voluntario hasta el día 29 de julio: AMH

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de julio de 2020. – El gobernador Alejandro Murat Hinojosa convocó a las y los habitantes de las regiones de la Cuenca del Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec, a cumplir su aislamiento total y voluntario hasta el 29 de julio para reducir los contagios por COVID-19.

Cabe destacar que el pasado 19 de julio, el Gobierno de Oaxaca determinó llamar al confinamiento total y voluntario de los habitantes de ambas regiones, luego de que se diera a conocer que de acuerdo con datos de las autoridades sanitarias del Gobierno Federal, éstas habían incrementado considerablemente el nivel de contagios y defunciones a causa de este virus.

En este sentido, y a una semana de esta medida de prevención, Murat Hinojosa reconoció en las autoridades y población, la disciplina que han asumido para cuidar de sí mismos y de sus familias.

Asimismo, hizo el llamado al pueblo de Oaxaca para permanecer en casa y salir solo de ser necesario, asumiendo las medidas de prevención como el uso de cubrebocas, el lavado de manos constante y mantener la sana distancia.

“Si puedes, quédate en casa; recuerda que si te cuidas, cuidas a todos”, finalizó.

