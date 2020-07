Habitantes se oponen a la instalación de una funeraria, en la colonia del maestro en Oaxaca

-Señalan que las funerarias han tenido problemas en otros lugares por el mal manejo de cadáveres con Covid

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de la colonia del maestro de la ciudad capital, se manifestaron la mañana de este lunes, para pedir a las autoridades municipales y estatales, que no se permita la instalación de una funeraria en ese lugar, pues temen que por esta razón haya contagios de Covid.

Mencionaron que al personal del ayuntamiento se le informó que el local en dónde se pretenden instalar la funeraria no cumple con los lineamientos que se requieren, por ello el convive de la colonia está elaborando un documento para manifestar su postura a las autoridades.

Una de las razones por las cuales se oponen a la apertura de la funeraria, es que se han reportado a dos de ellas por no cumplir con las normas de sanidad que establecen las autoridades sanitarias federales y estatales, asimismo dijeron que el pasado sábado se acercaron los dueños, quienes afirmaron se portaron de manera prepotente y grosera.

Incluso mencionaron que el personal les comentó que los reportarían con las otras funerarias, para que no les brindaran el servicio a los habitantes de la colonia del maestro, también señalan que les dijeron que se arrepentirían y que la empresa tomaría sus propias acciones, por ello responsabilizan a la funeraria de cualquier daño que pudiera sufrir algún vecino o integrante del convive.

Uno de los vecinos dijo que no están en contra de que trabaje la funeraria, sino que se cumplan con las medidas que han establecido las autoridades en el manejo de los cuerpos que fallecen por Covid, asimismo mencionaron que estas farmacias han tenido problemas en otros lugares como San Lorenzo Etla y en la calle de Independencia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario