Dueños de bares y cantinas cierran por ley seca; a partir del 3 de agosto abrirán de manera normal

-Se acataron a las acciones que implementó el ayuntamiento, pero después seguirán trabajando con todas las medidas



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras sumarse a las acciones que implementó el gobierno municipal para evitar más casos de covid en Tuxtepec, los propietarios de los bares y cantinas decidieron cerrar sus negocios los días viernes, sábados y domingos, pero posteriormente podrán abrir cumpliendo con todos los requisitos.



La secretaria general de la unión de bares, cantinas, centros nocturnos y restaurantes adherido a la CTM, explicó que decidieron acatarse por una semana más en este horario, y cerrar durante el fin de semana próximo, pero a partir del lunes 3 de agosto empezarán con la venta de bebidas alcohólicas en el horario en el que venían trabajando que era de las 12 del día a las 6 de la tarde.



Aseguró que lo harán con todas las medidas, como son el gel antibacterial, la sana distancia, y otras medidas más, con la finalidad de evitar que en estos establecimientos haya contagios de covid y sobre todo que los lleguen a clausurar.



Así mismo, puntualizó que espera que se sumen todos ya que prefieren mantener abierto unos días a cerrar como lo hicieron hace unos meses, lo que provocó que algunos establecimientos cerraran.



La Dirigente, puntualizó que este lunes tuvieron una reunión con el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez a quien le solicitaron apoyos económicos, sin embargo el Presidente les pidió paciencia ya que al tomar las riendas del ayuntamiento, va a informarse como podría apoyarlos ya que lo que buscan es la reactivación de su negocio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario