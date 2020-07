Desplazados de Santa Cruz Xoxocotlan, exigen a Murat que cumpla con entrega de terrenos

-Señalan que tienen varios meses viviendo en un albergue, y que no está siendo atendido por las autoridades sanitarias

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Desplazados del paraje conocido como “lomas de Quio” de Santa Cruz Xoxocotlan, se manifestaron frente a la casa oficial, para exigir al Gobernador Alejandro Murat, que cumpla con el compromiso que hizo de instalar a estas personas en unos terrenos que ya habían sido designado para tal fin.

Luis Enrique Muñiz Hernández uno de los desplazados, dijo que estas personas tienen temor de contgiarse de Covid, ya que no están siendo atendidos por las autoridades sanitarias, por ello piden al gobernador que le entreguen el terreno para instalarse en ese lugar, aunque sea con sus casas de campaña y de plástico.

Y es que luego de haber sido desalojados de manera violenta en noviembre de 2019, permanecieron alrededor de 3 meses en un plantón en inmediaciones del zócalo capitalino, al principio de la pandemia fueron reubicados en un albergue.

Muñiz Hernández comentó que entienden que algunas dependencias no están laborando al cien por ciento por la pandemia, sin embargo dijo que el darles el terreno para instalarse si puede hacer, además de que de esta manera el riesgo de contagio sería menor, pues en el albergue viven alrededor de 160 familias.

Minutos después llegaron integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas (API), para respaldar a los desplazados de Lomas de Quio, en ese sentido el entrevistado mencionó que en un principio no pertenecían a ninguna organización, sin embargo tuvieron que pedir el respaldo de la API, para que sus demandas sean atendidas.

Finalmente dijo que cuando les pidieron que se retiraran del zócalo, que en un mes, se les darían los terrenos, sin embargo han pasado ya varios meses y hasta el momento no han tenido respuesta, por ello es que decidieron manifestarse este día en la casa oficial.

