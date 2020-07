Con muestra artesanal virtual, creadores populares buscan reactivar su economía

-El diputado Horacio Sosa dijo que desde el Congreso impulsan esquemas de apoyo

Oaxaca, Oaxaca.- Para mostrar al mundo entero la riqueza cultural de los pueblos de Oaxaca, artesanas y artesanos realizaron por vez primera un recorrido virtual por creaciones populares de San Bartolo Coyotepec, Santo Tomás Jalieza, Santa Ana del Valle, Ocotlán de Morelos, San Martín Tilcajete, entre otros, quienes a través de la conectividad que ofrecen las redes sociales, invitaron al público a reactivar la economía que ha sido mermada tras la pandemia.

“Oaxaca, esperanza, magia y cultura” fue el programa a través de las redes sociales del diputado Horacio Sosa, donde artesanos como José López Aragón, originario de San Bartolo Coyotepec, expusieron sus piezas y elaboraron en vivo, jarrones, fruteros y demás utensilios que año con año son buscados por su valor ancestral por visitantes de todas partes.

“Invitamos a las personas para que vengan después de la contingencia o ahorita mismo para que nos visiten, estamos trabajando en nuestros domicilios, desde casa no hemos parado de trabajar, los esperamos cuando gusten”, expresó el maestro artesano.

La Villa de Zaachila también se hizo presente con lo mejor de su gastronomía, la barbacoa, y fue la señora Cira Vásquez , quien detalló que, ante el cierre de los mercados, el impacto económico ha sido desfavorable para las familias de dicha localidad, por lo que reiteró esta invitación a consumir la comida oaxaqueña y adquirir productos locales.

En su oportunidad, el diputado local del distrito 16, Horacio Sosa, destacó que esta primera muestra virtual, es un esfuerzo por recordar al mundo entero, la riqueza milenaria con la cuentan nuestros pueblos y comunidades indígenas.

“Quiero agradecer a los artesanos que nos han dado la confianza y hoy más que nunca es el momento de unir esfuerzos, de estrechar los lazos, de compartir la riqueza cultural que tenemos en nuestros pueblos y comunidades indígenas. Hoy ante esta emergencia debemos estar unidos y tenemos que estar del lado de los artesanos y con lo que podamos ayudar, vamos a contribuir con este tipo de eventos”.

Finalmente, dio a conocer que, desde el Congreso del Estado, impulsan programas de apoyo emergente para quienes viven del turismo y del sector que se encuentra en la informalidad.

“Decirles que el Congreso del Estado está muy atento a lo que está pasando y decirles que se están planteando apoyos económicos en todo el estado, ya hicimos la propuesta al gobernador del Estado para reactivar la economía, porque un sector muy importante de la población en Oaxaca vive del turismo, de las artesanías y hoy ante esta crisis no tienen ingresos”.

En el encuentro realizado en el Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca, participaron también artesanos de Oaxaca de Juárez, la Villa de Milta, San Antonio Arrazola, así como mezcaleros de Santa Catarina Minas.m

