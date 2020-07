Autoridades de Magdalena Ocotlán, denuncian contaminación de empresa minera en Oaxaca

-Señalan que el pasado 12 de julio se percataron que el agua salía rojiza y que SEMARNAT ya le ha negado permisos a dicha empresa



Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de Magdalena Ocotlán, se manifestaron y dieron a conocer su postura de que no se instalen empresas mineras en el valle de Ocotlán, toda vez que se está causando un daño al medio ambiente, como ejemplo dijeron que la calidad del agua es mala.



Detallaron que el pasado 10 de julio calló un fuerte aguacero y dos días después se percataron que el agua salía con un tono rojizo, responsabilizaron a la empresa minera “Cuzcatlán” de provocar estos daños, pues afirman que en el valle de Ocotlán nunca había salido el agua de esa forma, incluso dijeron que parecía como si el vital líquido se hubiera mezclado con sangre o grasa.



Por esta razón piden al gobierno federal y estatal que atiendan este llamado y que no suceda lo mismo de hace dos años cuando pidieron el apoyo de las autoridades para solucionar un derrame en una de las presas que se encuentran en el valle de Ocotlán, pues en aquella ocasión no tuvieron respuesta a su llamado.



Asimismo indicaron que en una visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Oaxaca, le pidieron su intervención, en aquel momento el primer mandatario les dijo que enviaría a personal para atenderlos, sin embargo esto no ha sucedido.



Pese a estas denuncias, uno de los habitantes de Magdalena Ocotlán, dijo que la empresa minera presentó un nuevo permiso ambiental para poder expandir su proyecto, argumentando que no representan un riesgo para el medio ambiente, cabe mencionar que dicho permiso lo presentaron días después de que detectaron la mala calidad del agua.



Además dijeron que esta es la segunda ocasión que se presenta este tipo de contaminación en Magdalena Ocotlán, por ello piden a las autoridades que no se les otorgue a la empresa minera este nuevo permiso ambiental que están solicitando, asimismo mencionaron que este permiso ya fue negado por la SEMARNAT, pese a ello la empresa continúa en su afán de que les otorguen los permisos.



Finalmente pidieron a PROFEPA y a la CONAGUA que acudan al lugar para realizar los estudios correspondientes, pues en caso de que se otorguen los permisos, se pone en riesgo a la población de la región de valles centrales, pues una de las principales actividades es la agricultura y la ganadería.

