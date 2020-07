Acumula Oaxaca nueve mil 764 casos de COVID-19

-Notifica sector Salud 589 casos activos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de julio de 2020.- Los casos confirmados de COVID-19 en Oaxaca alcanzaron los nueve mil 764 pacientes, 109 más que día de ayer; hasta el momento 589 se mantienen activos, informó el secretario de Salud en la entidad, Donato Casas Escamilla.

Aseveró que al corte de este 26 de julio se agregaron seis defunciones asociadas al virus, lo que suman un global de 884 personas que han perdido la vida a causa del padecimiento respiratorio.

El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), indicó que la red hospitalaria este domingo cerró con el 48.5% de ocupación de camas. A la fecha se tiene un total de 15 mil 038 notificaciones, de esta cifra cuatro mil 268 han sido negativos, mil 006 están como sospechosos y ocho mil 291 pacientes se han recuperado.

Subrayó que las localidades con más incidencia de pacientes que cursan actualmente con la enfermedad, continúan siendo las zonas urbanas, Valles Centrales registra 393 casos activos, Tuxtepec 63, el Istmo 35, la Mixteca 67, la Costa 23 y la Sierra (Norte) con ocho personas que presentaron síntomas en los últimos 14 días.

Señaló que al corte de este informe se suman a la lista de municipios con la presencia del nuevo coronavirus, las localidades de San Juan Lajarcia, San Miguel Panixtlahuaca y San Pedro Sochiápam, con un caso cada zona.

Mencionó que de los positivos acumulados desde el inicio de la emergencia sanitaria en la entidad, cuatro mil 399 son mujeres y cinco mil 365 hombres. Por tipo de atención, el 23% fueron hospitalizados y el 77% han sido ambulatorios.

En este sentido, Casas Escamilla volvió a hacer un llamado enérgico a la ciudadanía, principalmente a quienes radican en las zonas de mayor incidencia de contagios, para que se queden en casa y salir solo de ser necesario, llevando a cabo los protocolos de sana distancia, el uso de cubrebocas de manera correcta y constante, aunado al lavado de manos con agua y jabón.

Y ante síntomas como tos seca, fiebre, cansancio, dolor de garganta y cabeza, así como dificultad para respirar o falta de aire, diarrea, perdida del olfato o gusto, llamar de manera inmediata a los teléfonos 800 770 8437, 951 516 8242 y el 951 516 12 20 o enviar un mensaje de WhatsApp al 951 297 5741, donde personal capacitado dará seguimiento médico oportuno.

