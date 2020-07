A partir de este lunes en Tuxtepec, inician las multas para quien no use cubrebocas

-O pagan 174 pesos, o un arresto de 36 horas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A partir de este lunes empezarán a multar hasta con 36 horas de arresto o con el pago de 174 pesos, para quienes no usen el cubrebocas en la vía pública en Tuxtepec, ya que la semana pasada fue para concientizar a los ciudadanos.

En caso de que alguien no use el cubrebocas, y es detectado por las los elementos de la policía municipal, serán trasladados con el juez municipal y si el ciudadano no trae dinero para su multa, será encarcelado hasta con 36 horas.

Por lo tanto tras una semana de concientización, el pasado sábado iniciaron con la entrega de cubrebocas, mismos que fueron donados por el Grupo Modelo, quien se sumó a las acciones que están realizando las autoridades.

La entrega se hizo en los 8 filtros ubicados en el centro de la ciudad, y con lo que se buscó que hagan conciencia para cuidarse y cuidar a los demás ciudadanos que deben de realizar sus compras, o algún trámite.

Cabe hacer mención que todavía esta semana estará cerrado el centro de la ciudad en un horario de 8 de la mañana a las 6 de la tarde, con la finalidad de que quien acuda lo haga por cosas necesarias, y con esto evitar la aglomeración.

