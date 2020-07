Una vez más con caravana en Oaxaca, se manifiestan contra AMLO

-Cada vez más son los ciudadanos que se suman en esta protesta

De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Una vez más los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO, se manifestaron en la capital del estado, rechazando una vez más este mal gobierno, que aseguran tiene muchas fallas.



Una de las manifestantes señaló que sí hay un cambio, pero no es positivo sino peor que los anteriores, así mismo dijo que de manera personal la falta de empleo, ha provocado que los empresarios no tengan ingresos y a su vez esto provoque el desempleo.



Una de las exigencias que más solicitaron fue para que se les dote de insumos al sector salud, que es uno de los más afectados con este gobierno, y más en esta contingencia.



Esta es la quinta caravana que realizan en la capital y en donde aseguró que se han sumado cada vez más ciudadanos que rechazan este gobierno, y a decir de los integrantes es apartidistas.



La caravana se realizó minutos después de que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador estuviera supervisando la autopista Barranca Larga-Ventanilla, como parte de la gira de supervisión que inició el pasado viernes.



Los vehículos en su mayoría trían pancartas en rechazo al Presidente de la República, así como leyendas como “AMLO vete ya” y “México Unido y no dividido por un presidiario AMLO”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario