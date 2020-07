Por ocho días, seguirán las medidas drásticas en Loma Bonita

Hasta el 20 de julio llevaban ya 81 defunciones

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo, el cabildo de Loma Bonita dio a conocer que por 8 días más seguirán con las medidas drásticas con la finalidad de que ya no sigan presentándose los casos de covid en este municipio, y es que a decir de las autoridades hasta el 20 de julio se reportan 81 defunciones sospechosas de covid.

Algunas de las acciones que aprobó el cabildo y que seguirán aplicándose durante 8 días más son la ley seca durante los días sábados y domingos, que el comercio debe seguir con la sana distancia, el gel antibacterial y agua y jabón, así como el uso del cubrebocas para los trabajadores y los clientes; tomarle la temperatura a todo el que ingrese, las tiendas que tengan estacionamiento deberán estar a un 50%.

Los restaurantes deben trabajar a un 50% de su capacidad, se reduce el horario para los que tengan a la venta bebidas alcohólicas y será de las 12 de la tarde a las 7 de la noche, los que venden comida por la noche solo es servicio para llevar; así mismo los comerciantes no deben de utilizar la banqueta para exponer productos y artículos.

Además, el ayuntamiento seguirá trabajando con todas las medidas y solo algunas áreas principales como ingresos limpia pública; así mismo siguen suspendidas las fiestas o reuniones, el uso del cubrebocas sigue siendo obligatorio y en caso de no portarlo se les hará una multa de 300 pesos.

Hasta el momento, destacó el Presidente Raymundo Rivera que registran en los primeros 20 días de julio 81 defunciones, a pesar de esto no bajarán las medidas, al contrario.

