Da negativo a covid, el Presidente de Loma Bonita

Este sábado empezó a sentirse mal, sin embargo aseguró que no es covid

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En los últimos 15 días el municipio de Loma Bonita ha implementado varias medidas debido a que se presentaron varias muertes sospechosas de covid, y es en este transcurso que s ele va visto muy activo al presidente Municipal Raymundo Rivera, quien dio negativo a covid.

En el marco de la conferencia que ofrecieron este domingo, el Presidente dijo que la tarde de este sábado empezó a sentirse mal, pero descartó ser covid, ya que en la prueba que se hizo hace unos días dio negativo.

“anoche me puse malillo, me sentí mal, de un momento a otro, me acosté en la cama ay me sentí más mal, empecé con nauseas y vomito, no tenía dolor de cabeza, no tenía temperatura pero sí batallaba para respirar, no con esto quiere decir que yo tenga coronavirus, porque me cabo de hacer la prueba, tiene 2, 3 días, pero sí todos debemos tener en cuenta que estamos en un latente peligro que nos podemos contagiar de coronavirus”, dijo.

Y es que en los últimos días al Presidente se le ha visto muy activo en diversas actividades, sin embargo a pesar de que se hizo la prueba, salió negativo.

