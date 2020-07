Autopista Tuxtepec-Oaxaca, será en otros gobiernos: AMLO

Dejarán el proyecto pero la ejecución será en otros sexenios

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En su último día de gira por el estado de Oaxaca, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, señaló que la carretera Oaxaca-Tuxtepec se quedará para otros gobiernos.

“en el caso de Oaxaca, pensando hacia delante, nada más que ya le va a corresponder a otros gobiernos, ya no nos va a alcanzar el tiempo a nosotros, es Sufragio Efectivo no reelección, pero para otros gobierno sería muy bueno dejar el proyecto de ampliación de la carretea de Oaxaca a Tuxtepec, eso ayudaría mucho”.

Además dijo que sería para otros sexenios porque no quieren dejar ninguna obra inconclusa, “si no se termina mejor no iniciamos, se le deja el proyecto a los gobierno que tendrán que llegar, tendrán que ocupar los cargos y hacerse responsables de la función pública”. Agregó que estos proyectos ayudarían a terminar de potencializar todos los recursos del estado de Oaxaca.

Las declaraciones del Primer mandatario, fueron en el marco del último día de su gira en donde supervisó los avances en la autopista Barranca Larga-Ventanilla, en la región Costa, en donde además agradeció al Gobernador Alejandro Murat, trabajar de manera coordinada sin diferencia, pleitos, celos y todo por el bien de Oaxaca, sin descartar que seguirá visitando el estado para supervisar los avances de las obras.

El presidente López Obrador reiteró su compromiso por concluir las autopistas al Istmo y a la Costa de Oaxaca, que llevan más de 10 años en el rezago. “Nosotros las vamos a concluir, va ayudar mucho a la comunicación de Oaxaca”, dijo durante la gira por Oaxaca.

La gira del Presidente inició el pasado viernes y supervisó los avances de la rehabilitación de vías férreas en el Istmo de Tehuantepec, además de la modernización del puerto de Salina Cruz, los ejes en la construcción del Corredor Interoceánico y los trabajos de la autopista Barranca Larga-Ventanilla.





