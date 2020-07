Niegan libertad bajo fianza al ex diputado Juan Vera Carrizal

Juan Vera enfrenta a la justicia de Oaxaca por señalamientos de intento de feminicidio agravado en contra de María Elena Ríos

De la Redacción

El caso contra el ex diputado Juan Vera Carrizal, señalado como el presunto actor intelectual tras el ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, avanza y ahora el priista deberá continuar su proceso en la prisión.

Un juez le negó al ex funcionario público del Partido Revolucionario Institucional (PRI) la libertad bajo fianza.

Además, también se deshechó el recurso de la defensa donde alegaban malas condiciones de salud y un alto riesgo ante la contingencia por coronavirus que vive el país.

Por el momento, el ex diputado continuará interno en el penal de Tanivet, en Tlacolula de Matamamoros, Oaxaca, donde fue ingresado desde el 10 de abril de 2020 tras la vinculación a proceso por parte de un juez de control en Huajuapam de León.

En caso de que sea declarado culpable de orquestar el ataque con ácido en contra de María Elena Ríos, Carrizal podría pasar hasta 45 años en prisión. El 6 de marzo de 2019, el exdiputado se entregó a las autoridades.

