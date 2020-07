Gobierno Municipal obsequia cubrebocas a la población de Tuxtepec

-En filtros sanitarios de la zona centro de la ciudad, entrega este recurso donado por Grupo Modelo y proporciona gel antibacterial

Tuxtepec, Oax.- Con el objetivo de concientizar a la población de la importancia del uso de cubrebocas y atender las medidas de prevención emitidas por el Gobierno Municipal de Tuxtepec, con la presencia del regidor de Obras Públicas, Vicente Morales Sánchez, este sábado personal del Ayuntamiento que preside Noé Ramírez Chávez, inició la entrega gratuita de estos accesorios a la ciudadanía que transita por las calles y avenidas de la zona centro de la ciudad.

Los cubrebocas fueron donados por el Grupo Modelo, quien se sumó al esfuerzo de la Administración Municipal como parte de las actividades emergentes y prioritarias para detener el avance de contagios de Covid-19 en el municipio de Tuxtepec y la región de la Cuenca del Papaloapan.

Esta actividad se está realizando en los 8 filtros sanitarios que se encuentran cerrando la circulación vehicular al primer cuadro de la ciudad, en donde además de entregar a la gente este recurso para cuidar su salud ante al alto índice de contagios de Covid-19, se les enseña a usarlo correctamente y se les proporciona gel antibacterial para que desinfecten sus manos.

Al inicio de esta acción que lleva a cabo el Ayuntamiento de Tuxtepec asistió el regidor de Obras Públicas, Vicente Morales Sánchez, quien exhortó a la ciudadanía a tomar en cuenta las medidas de prevención, como la sana distancia, el no salir de casa si no es necesario, además del uso obligatorio del cubrebocas.

“Estamos apoyando a la ciudadanía regalando cubrebocas y proporcionando gel antibacterial donado por el Grupo Modelo que se sumó al Gobierno Municipal para hacer más seguras sus actividades”, señaló el concejal.

Mencionó que debido a la pandemia, en Tuxtepec es obligatorio el uso de cubrebocas en la vía pública y que a partir del lunes se comenzará a aplicar multas a quien no acate esta disposición que fue aprobada por el Cabildo.

Recordó también que el cierre al tráfico vehicular se aplica de 8 de la mañana a 6 de la tarde en las avenidas Independencia, 20 de Noviembre, 5 de Mayo y Libertad, con el objetivo de dispersar a quienes acuden a la zona comercial del centro de la ciudad y estará vigente hasta el próximo 02 de agosto, así como el cierre de bares y cantinas durante el fin de semana.

