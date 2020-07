En Loma Bonita, entregarán alrededor de 12 mil despensas

Las despensas serán entregadas casa por casa para beneficiar a los habitantes de este municipio

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado, el Presidente Municipal de Loma Bonita Raymundo Rivera inició con la entrega de despensas a los trabajadores de los locales del Mercado Vicente Guerrero, aunado a esto aseguró que seguirán apoyando a los ciudadanos ya que esperan la llegada de entre 12 mil a 14 mil despensas.

Explicó que ya hicieron la entrega de unas 3 mil 500 despensas, pero que seguirán apoyando a las familias con éstas, mismas que recibieron por parte del gobierno del estado, “con esto le digo a la gente que no estamos solos”.

Agregó que ellos como autoridades van a acudir a las colonias y comunidades entregando personalmente estas despensas “no se desesperen a todas las colonias vamos a ir”, agregó que se está batallando mucho y la gente necesita de ayuda, por lo tanto seguirá gestionando diversos apoyos para los lomabonitenses.

Aunado a esto ayer por la tarde empezaron con la entrega de kits para los menores de edad y el cual contenían vitaminas, desparasítantes, paracetamol, una pomada para las rozaduras, así como otros productos necesarios para los menores, ya que lo que se busca es que no haya menores contagiados de covis.

