SEMOVI realiza sanitización de taxis en Tuxtepec

-Reiteraron que para que cumplan con las medidas habrá filtros en algunos puntos de Tuxtepec



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que la Cuenca del Papalopan ocupa el segundo lugar con casos d covid-19, este viernes la Secretaria de Movilidad (SEMOVI) sanitizó todas las unidades del transporte público del municipio.



El Subsecretario de Planeación y Normatividad de la SEMOVI Alejandro Villanueva López, señaló que su visita fue para supervisar los trabajos de sanitización del transporte, en su modalidad de taxis.



Así mismo puntualizó que los operadores de transporte público deben de portar cubrebocas, ya que de no hacerlo, serán sancionados, aunado a esto puntualizó que por cada operador deben de ir 3 pasajeros únicamente, esto es uno delante y dos más en la parte de atrás.



Para que se sigan con estas recomendaciones se van a instalar retenes y filtros para que se cumplan con las medidas que está marcado la SEMOVI, ya que lo que se busca es que haya ya no aumenten mucho los casos de covid.



La visita del funcionario también fue para informar de cómo se estará trabajando en la oficina de la semovi, en donde actualmente el módulo de las licencias está suspendido el servicio.

