SEDAPA sanitiza calles del centro de Tuxtepec

Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes la SEDAPA que encabeza Gabriel Cué Navarro, realizó una jornada de sanitización en las principales calles y avenidas del casco urbano, con el objetivo de desinfectar la vía pública y así disminuir el número de contagios por Covid-19, los cuales se han incrementado en las últimas semanas, siguiendo así las instrucciones del Gobernador Alejandro Murat.



La sanitización consistió en recorrer las calles y avenidas del centro de Tuxtepec, para ello se contó con cuatro tractores que se distribuyeron por rutas para lograr un avance más rápido, la policía vial estatal apoyó dando paso a las unidades para que esta actividad no se detuviera y así no afectar por mucho tiempo el tráfico vehicular.



Para poder pasar por los filtros que instaló en gobierno municipal de Tuxtepec en algunas calles y avenidas, se dio aviso a la coordinación municipal de protección civil para que se diera paso y sanitizar todo el centro de la ciudad, cabe mencionar que en todo momento hubo colaboración por parte de las autoridades municipales.



Cabe mencionar que las calles y avenidas de Tuxtepec se veían semivacías, pues muchos de los comercios con actividad no esencial no abrieron, pues el gobierno municipal decretó que los días viernes, sábado y domingo, no se abrirían los comercios no esenciales, debido al incremento de casos Covid en Tuxtepec.

