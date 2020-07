Prioritario cuidar la salud de las familias de Tuxtepec frente al Covid-19

-En coordinación con la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, el Gobierno Municipal realiza sanitización de unidades del servicio de transporte en la modalidad de taxis



Comunicado

Tuxtepec, Oax.- De manera coordinada con el Gobierno Municipal de Tuxtepec, la Secretaría de Movilidad llevó a cabio la sanitización de unidades del transporte público de pasajeros en la modalidad de taxis, como medida de prevención de contagios de Covid-19, informó el regidor de Servicios Públicos, José Humberto Villamil Azamar, al asistir a esta actividad en representación del Presidente, Noé Ramírez Chávez.

Ante el Subsecretario de SEMOVI, Alejandro Villanueva, el concejal dijo que estos trabajos derivan de los acuerdos que el Gobierno de Tuxtepec realiza en coordinación con el Gobierno del Estado de Oaxaca y en este caso, es para que los usuarios que realizan actividades esenciales que utilizan este servicio de transporte se sientan seguros en unidades sanitizadas y limpias.

Afirmó que para el Gobierno que encabeza el Presidente Noé Ramírez Chávez es prioritario cuidar la salud de las personas frente a la contingencia epidemiológica.

Expuso que esta medida de prevención forma parte de un decreto del Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa a la que se une el alcalde Noé Ramírez Chávez, para frenar los contagios de Covid-19 que están afectando a la ciudadanía en la Cuenca del Papaloapan, se llevó a cabo la sanitización de unidades del servicio público específicamente de taxis.

El funcionario municipal, reiteró que la Administración del Presidente Noé Ramírez Chávez trabajará de manera muy coordinada y paralela con el Gobierno Estatal para hacer caminar más actividades preventivas; apuntó la intención del Subsecretario de SEMOVI Alejandro Villanueva se debió a la intención que tienen de instalar filtros sanitarias en los accesos al municipio de Tuxtepec.

