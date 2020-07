Músicos callejeros denuncian nulo apoyo del gobierno de Oaxaca de Juárez

-Uno de ellos dijo que desde el mes de octubre de 2019 le pidieron que ya no cantara en el zócalo capitalino



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Los músicos callejeros es un sector que no ha sido apoyado por parte del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez en lo que va de la pandemia, muchos de ellos han tenido que salir a las calles para buscar un ingreso para mantener a sus familias, así lo manifestó Romualdo Gijón, integrante de este sector.



Detalló que tanto él como su hija son discapacitados y diario salen a trabajar a las calles del centro histórico de Oaxaca y al zócalo capitalino, para así poder ganar unas monedas y comprar sus alimentos, Romualdo Gijón y su hija tienen varios años que se dedican a cantar en las calles de la capital oaxaqueña.



Don Romualdo comentó que desde el mes de octubre las autoridades no le permiten trabajar en el zócalo capitalino, en aquella ocasión le pidieron que se retirara por las actividades del día de muertos, después ya no le permitieron regresar y dijo que en ese lugar no le hace daño a nadie.



Mencionó que por la pandemia la situación es complicada, sin embargo pide que una vez que pase la contingencia, le permitan trabajar en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, toda vez que buscan obtener ingresos de forma honrada, además de que con la música es una forma de relajar a la población.



Además dijo que el presidente municipal Oswaldo García Jarquín no voltea a ver a los discapacitados, por ello piden ser tomados en cuenta, pues por sus condiciones no tienen las mismas oportunidades que una persona normal, incluso mencionó que ante la falta de apoyos se sienten desamparados.



Comentó que no están pidiendo dinero, sino apoyos en despensas, pero que sean constantes, pues las autoridades piensan que con una despensa pueden comer durante varios días, por ello reiteró el llamado a las autoridades para que los tomen en cuenta.

