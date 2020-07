Gobierno de Tuxtepec recibe apoyo de Grupo Modelo en la lucha contra la pandemia

-Unidos y con el apoyo de empresas socialmente responsables, pronto podremos regresar a la nueva normalidad, señala el alcalde Noé Ramírez



Comunicado

Tuxtepec, Oax,- Noé Ramírez Chávez, Presidente de Tuxtepec, recibió una importante dotación de insumos de Grupo Modelo representado por Delton Antonio de Oliveira y con esto suma a las actividades extraordinarias que implementó el Gobierno Local en el combate de la pandemia del Covid-19.

Al recibir la aportación que consistió en 100 mil 500 cubrebocas, 13 mil botellas de gel, 22 mil pares de guantes y 60 mil botellas de agua, el acalde Noé Ramírez agradeció a esta empresa que es motor fundamental en la economía de este municipio su apoyo para salir adelante en esta lucha contra el coronavirus que ha infectado a más de mil personas y causante de más de 100 decesos en el territorio tuxtepecano. Reconoció a Grupo Modelo como una empresa ejemplar, socialmente responsable.

El munícipe, afirmó que Tuxtepec y su gente son ejemplo de fortaleza, trabajo y resultados, sin embargo los casos de contagio por Covid-19 van a la alza y ante esta situación, esta aportación de una empresa ejemplar y socialmente responsable es importante ya que ayudará en eta batalla que hoy libra la gente para no ser víctima de esta pandemia.

Noé Ramírez Chávez, apuntó que con aportaciones como esta y con la unión de todo el pueblo pronto las actividades económicas y sociales estarán de regreso, aunque aclaró que tendremos que seguir con el cuidado extremo de la salud, porque este coronavirus llegó para quedarse.

Por su parte, el Gerente General de la Compañía Cervecera del Trópico, Deltón Antonio De Oliveira mencionó en el mensaje que envió Cassiano De Stefano, Presidente de Grupo Modelo, señaló que: “En momentos como este, la prioridad de Grupo Modelo en las comunidades en donde operamos es salvar vidas y contribuir a reducir el impacto de la pandemia. Por ello, trabajamos de forma coordinada con el municipio de Tuxtepec para apoyar con insumos médicos y botellas de agua a esta localidad que es nuestra casa y con la que refrendamos nuestro compromiso”.

Durante la pandemia, Tuxtepec ha sido fundamental para Grupo Modelo pues en su cervecería se extrajo el alcohol para la producción de miles de botellas de gel antibacterial donadas a instituciones de salud en diversas regiones del país, lo cual representa un orgullo para la compañía y para los colaboradores que son originarios de esta región oaxaqueña.







