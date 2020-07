Entre protestas inició AMLO su gira en Oaxaca

-Al salir de la mañanera, el Presidente no se detuvo a atender a los manifestantes



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de Huazantlán del Río se manifestaron este viernes en el marco de la visita del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al estado de Oaxaca, para exigir al gobierno federal que atienda el problema que se vive en esa comunidad del municipio de San Mateo del Mar.



Con una lona que decía textualmente: “nos amenazaron con quemarnos vivas, Huazantlán del Río, los indìgenas ikoots también importamos” los manifestantes aprobecaban el semáforo rojo para dar a conocer sus demandas y después se retiraban para no entorpecer el tráfico y no afectar a terceros.



Y es que el pasado 21 de junio en Huazantlán del Río se registró un hecho violento en el que quince personas perdieron la vida, algunos de los cuerpos fueron quemados, esta noticia fue retomada a nivel nacional y a poco más de un mes, los manifestantes señalan que no han tenido respuesta por parte de las autoridades del gobierno del estado.



Una de las manifestantes gritaba consignas en contra de las autoridades por esos hechos violentos, también gritaban los nombres de algunos de los supuestos responsables y los demás gritaban “asesino“, esta manifestación se dio en las inmediaciones de la 28va. zona militar, dónde se llevó a cabo la conferencia mañanera del mandatario mexicano.



Ahí mismo había otro grupo de personas de San Juan Bautista Guelache, dijo que piden que se de solución a un conflicto post electoral que tiene al menos 12 años y acusaron que diversos actores políticos se han visto involucrados en este conflicto, ya que han nombrado a administradores municipales para poder robar el erario público.



Uno de los manifestantes dijo que seguirán al Presidente de la República durante su gira, con la intención de ser atendidos de manera personal, pues las autoridades estatales no han podido resolver este conflicto, cabe mencionar que al salir, López Obrador no se detuvo para atender a los manifestantes.

