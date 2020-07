Continúa cierre de establecimientos comerciales y centro histórico de Juchitán, acuerda cabildo

-Exhorta edil a propietarios de tiendas de abarrotes y misceláneas, a no incrementar precios de productos básicos, debe existir solidaridad.

Comunicado

Juchitán, Oax.-Necesario fortalecer las medidas preventivas que permitan mitigar la propagación del COVID-19, por esta razón es imperativo que el cierre de TODOS los establecimientos comerciales y del centro histórico de la ciudad continúen por una semana más, hasta el viernes 31, fue el acuerdo de cabildo este mediodía, informó el #PresidenteEmilio Montero.



Agregó que, la medida adoptada durante esta semana que finaliza, ha tenido el respaldo de un amplio sector de la población, pues significa la posibilidad de detener y disminuir el número de contagios y fallecimientos que han ocurrido en los últimos quince días.



Manifestó que esta acción, junto a la apertura del Centro de Atención Médica Telefónica, forman parte de una estrategia diseñada por el Gobierno local para generar las condiciones que permitan el pronto regreso a la nueva normalidad.



Emilio Montero adelantó que el martes habrá una sesión virtual de cabildo, en la cual se analizará la situación prevaleciente con respecto al cierre citado, particularmente lo relacionado con el abasto de productos de primera necesidad, para definir una alternativa de solución.



“Hasta el momento no hemos detectado desabasto y hemos estado pendientes de que los precios a los productos básicos no sean alterados”, indicó.



En ese sentido, el edil exhortó a propietarios de tiendas de abarrotes y misceláneas para mostrar su espíritu solidario, y “entender que éste es el tiempo en que todas y todos debemos poner de nuestra parte para salir adelante con optimismo”.



Juchitán es fuerte, lo vamos a lograr, enfatizó.



Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario