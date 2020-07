Con buenos resultados actúan ante el Covid-19 en Valle Nacional

-Estas acciones se dan por primera vez desde que inició la contingencia sanitaria en este municipio

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca;- La mañana este viernes se llevó a cabo la entrega de líquido sanitizante para desinfectar los hogares en Valle Nacional, esto debido a decenas de casos que han surgido debido al covid-19, así mismo la participación de la ciudadanía supero las expectativas.

El encargado de la Brigada, Eruviel Pérez Esteban, señaló que ha sido motivante que la población poco a poco ha tomado conciencia de la grave situación que existe hoy en día en Valle Nacional, por lo que explicó que la encomienda que tenía para este viernes era regalar mil litros de sales cuaternarias a la población, sin embargo ante la gran asistencia de los habitantes, dijo que la demanda de este líquido sanitizante se cuatriplicó.

Así mismo, detalló que gracias a la continua información sobre los riesgo que existen al contraer está enfermedad han logrado hacer conciencia entre los habitantes de este municipio y dijo que esto se ve reflejado ante la gran respuesta de la ciudadanía que piden que haya más acciones de estás para contener está epidemia.

En lo que respecta a las comunidades y colonias, dijo que la situación no es la misma, ya que han sido corridos cuando han querido sanitizar esos lugares, sin embargo comentó que no bajan la guardia y siguen haciendo su trabajo, por lo que recomendó que si alguna comunidad busca que se le sanitice, indicó que deben de ponerse de acuerdo con sus autoridades auxiliares para evitar que no los dejen entrar por la desinformación que existe.

