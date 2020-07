Colonias Centro y Lázaro Cárdenas de Tuxtepec, con más defunciones por covid

-Así mismo, en estas dos colonias en donde se han confirmado más casos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Estadísticas proporcionadas por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) dan a conocer que hasta este 23 de julio, en las colonias de Tuxtepec en donde se han presentado más defunciones son en la Centro en donde se contabilizan 42 y en la Lázaro Cárdenas 15.



Aunado a esto, son estas dos colonias con casos confirmados y suman 172 en la Centro y 87 en la Lázaro Cárdenas, seguidas por la Santa Fe con 41 casos y la ex normal con 40, la María Luisa tiene 32 y la Hidalgo 30, lo que muestra que es el casco urbano con más casos.



En cuanto a las comunidades, es San Bartolo la que suma 16 casos positivos, y se debe a su cercanía con el casco urbano, por eso en días pasados el agente municipal retomó las medidas de prevención y no descartó cerrar la agencia, de no acatarse las medidas.



Estas cifras proporcionadas por los SSO, también muestran que de manera oficial solo se tienen reportadas 7 defunciones en Ojitlán, 6 en Acatlán, 5 en Loma Bonita y 5 más en Cosolapa, 4 en Jalapa de Díaz, 3 en Chiltepec 2 defunciones en los municipios de Soyaltepec y Jacatepec y 1 en Usila, Valle Nacional e Ixcatlán, pero se sabe que en todos estos municipios se han presentado más muertes sospechosas de covid, y son de ciudadanos que decidieron no hospitalizarse y por lo tanto no están en las cifras.



De los casos confirmados, 579 se presentaron en personas de los 25 a los 44 años, siendo más afectados los hombres en un 55.4% y las mujeres en un 44.6%.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario