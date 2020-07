Transparencia en recursos del COVID, en manos del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción: Fredie Delfín

El Congreso del Estado de Oaxaca, exhortó la creación de un Plan Integral de Transparencia y Rendición de Cuentas de los recursos destinados a la atención de la crisis sanitaria por la epidemia de la COVID-19

Esta propuesta fue impulsada por la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción que preside el Diputado de Morena Fredie Delfín Avendaño y aprobada por el Pleno Parlamentario en días pasados.

“El Poder Legislativo ya aprobó el planteamiento, ahora está en manos del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción su elaboración” explicó el legislador.

Señaló que el objetivo es evitar el desvío de recursos, o el tráfico de influencias en los procesos, pues ante la urgencia, es común que se caiga en estos actos de corrupción.

El congresista recordó el ejemplo de los desvíos millonarios que se denunciaron con los recursos destinados a la reconstrucción, tras los terremotos del 2017. “No podemos permitir que le sigan robando al puedo”, explicó.

Este Plan de Transparencia será aplicable al Poder Ejecutivo y las dependencias que participen en los procesos de ejecución de los recursos destinados a la pandemia, así como las autoridades municipales que vinculen su aplicación.

Dicho Plan quedará de referencia para futuras contingencias, y permitirá transparentar el ejercicio de recursos aún en situación de urgencia, para evitar el desvío de recursos y los actos de corrupción.

