Sancionan a 3 lomabonitenses por no usar cubrebocas

-En su momento el cabildo determinó una multa de 300 pesos, para quien no lo usara

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el anuncio de que se multará con 300 pesos a quienes no usen el cubrebocas en el municipio de Loma Bonita, ya son 3 los ciudadanos que fueron multados por no acatar esta recomendación.

Y es que desde el 5 de julio se anunciaron estas medidas, y en donde se le pidió a todos los ciudadanos usarlo para que ya no se sigan presentando casos de covid, por lo tanto tras desacatar estas recomendaciones estos 3 ciudadanos fueron presentados ante el Juez Municipal para pagar la multa correspondiente.

El argumento de los ciudadanos del porque no usaban cubrebocas, era que no contaban con suficiente recursos para comprar uno, sin embargo tuvieron que pagar más por su multa.

Se sabe que cerca del 90% de los ciudadanos sí usan el cubrebocas en los lugares públicos y establecimientos, sin embargo algunos no lo usan como se debe, por lo tanto a través de los perifoneos que realizan en el centro de la ciudad, piden que lo usen de manera correcta.

De manera extraoficial se sabe que son alrededor de 74 los decesos con síntomas de covid, y lo que obligó a las autoridades implementar las medidas, entre éstas la multa de 300 pesos para quien no use el cubrebocas.

