Reaparece Edil de Valle y anuncia medidas más drásticas para disminuir contagios por Covid

-Reconoció que en los últimos meses el número de decesos ha aumentado y es por eso que se busca tomar acciones que obligan el cierre de comercios.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Después de permanecer por más de 30 días aislado de sus funciones por haber dado positivo a Covid-19, este jueves el edil de Valle Nacional Rey Magaña García se presentó públicamente para retomar sus actividades teniendo como prioridad, realizar acciones para reducir el índice de mortandad en el municipio.

Y es que la situación ha sido alarmante en esta demarcación, ya que informó que tan solo en lo que va del mes de julio se han notificado 42 decesos de personas que fallecieron en diferentes circunstancias, pero la mayor parte de ellos, ha sido por coronavirus.

Explicó que a pesar de la base de datos que a diario modifica el Sector Salud, en realidad podría haber más personas contagiadas, sin embargo se niegan hacerse la prueba lo que ponen en riesgo a sus propios familiares que conviven a diario así también mencionó que en muchos casos, existen personas asintomáticas que recorren la población, lo cual pone en riesgo a la ciudadanía que busca protegerse de este virus, por lo que mencionó que continúa un panorama complicado en Valle Nacional y es por eso, que se debe trabajar para concientizar a la población y tomar todas las medidas preventivas posibles.

Así mismo enfatizó Magaña García, que se están buscando acuerdos para tomar medidas más drásticas, sobre todo en los comercios que se han negado a cerrar y comentó que ante esta situación, se podría exigir el cierre de estos negocios para disminuir el contagio, pues indicó que el sector Salud ha colapsado, lo que generaría que las personas que tengan este virus no sean atendidos, y es por eso que hizo un llamado a la ciudadanía, para cerrar filas contra el Covid-19 y protegerse en sus hogares para disminuir los índices de contagios, del cual han estado inmersas las familias de este municipio.

De esta manera anunció que se aplicará la Ley para todos aquellos que no acaten las recomendaciones, a pesar del exhorto que las autoridades han estado haciendo y comentó que se busca proteger a las familias y si es necesario tomar estas medidas, se hará por el bien de la sociedad vallense.

