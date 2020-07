Realizará Murat visita a la Cuenca en próximos días; anunciará proyectos

-Anuncian el arranque de la una carreta y la llegada de una universidad

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa dio a conocer que realizará una gira por la Cuenca del Papaloapan la próxima semana, y en donde hará anuncios importantes que tienen que ver con el desarrollo de la región.

En entrevista para este medio de comunicación, explicó que hará dos anuncios importantes como son el arranque de la carretera Cosolapa-Acatlán, así como la llegada de una universidad para la Cuenca, anuncios que podrían darse la próxima semana.

Así mismo, reiteró que además del centro de copio de leche que se inauguró en diciembre del año pasado en Loma Bonita, ahora seguirán con una pasteurizadora, para seguir beneficiando a este sector “vamos a seguir generándole valor a la región”, reiteró.

Señaló que seguirá respaldando al municipio tras la muerte de quien fuera Presidente de Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila, y que le planteará al presidente Noé Ramírez Chávez los proyectos que ya tenían como son la central de abasto y terminar la central camionera, proyectos que en su momento se anunciaron y que siguen detenidos.

Cabe hacer mención que la última visita del Mandatario Estatal a Tuxtepec fue en el mes de febrero cuando sostuvo una reunión con el Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, en donde tocaron exclusivamente el tema de la inseguridad; tras esa visita y por la contingencia ya no ha realizado otra visita a Tuxtepec.

