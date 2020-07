Pese a estar en semáforo rojo, ambulantes de la organización UACOL se instalaron en el zócalo de Oaxaca

-A unos metros el gobierno capitalino realizó una campaña de concientización



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que Oaxaca se encuentra en semáforo rojo, puestos ambulantes de la organización UACOL se instalaron en el zócalo capitalino frente a palacio de gobierno, en estos puestos se venden principalmente ropa típica, artesanías, algunos de los comerciantes portaban cubrebocas y caretas.



Estos puestos ambulantes fueron de los primeros en retirarse al inicio de la pandemia por Covid-19, en el lugar sólo habían quedado las estructuras y hoy a poco más de tres meses regresaron a ocupar sus espacios frente al palacio de gobierno.



Ahí mismo en el zócalo capitalino, personal de protección civil de la ciudad de Oaxaca de Juárez, realizó un operativo de concientización, para informar a la población de la importancia del uso de cubrebocas. guardar la sana distancia y no aglomerarse en espacios públicos, así como no asistir a reuniones o fiestas.



En el audio el gobierno capitalino hacía la aclaración que existe entre la reactivación económica y la reactivación social, por ello el llamado de protegerse de manera individual y a sus familias, pues el riesgo de contagio en la capital oaxaqueña sigue siendo elevado, asimismo se informó que los hospitales se encuentran saturados.

