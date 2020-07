Participa Director General del IEEPO en Reunión Nacional de Autoridades Educativas para revisar inicio de ciclo escolar

-El director general, Francisco Ángel Villarreal, mencionó que el gobernador Alejandro Murat respalda el acompañamiento del Gobierno Federal

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de julio de 2020.- En atención a las instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, participó en la Cuadragésima Novena Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

La sesión efectuada a través de videoconferencia y presidida por el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, tuvo como objetivo analizar los procesos administrativos y definir fechas referenciales de inicio presencial o a distancia del ciclo escolar 2020-2021.

El presencial, sujeto a que la entidad esté en semáforo verde y exista la seguridad de que no se corren riesgos en la salud tanto de las y los alumnos, como de las comunidades educativas en general.

Al respecto, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, mencionó que respalda esta estrategia de acompañamiento implementada, en tanto se regresa a las actividades presenciales, toda vez que el propósito es privilegiar la salud y la vida de escolares, del personal educativo y sus familias.

Durante la reunión, se expuso que la educación sobre higiene y limpieza, alimentación y actividad física son prioridad del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se presentó la nueva asignatura nacional: Vida Saludable.

Otros temas que se abordaron fueron el calendario escolar que el martes 28 de julio será presentado por el Secretario de Educación, quien comunicará las fechas referenciales para su inicio a distancia en todo el país y el Protocolo de regreso a clases.

En Oaxaca, aproximadamente 900 mil estudiantes de educación básica de la entidad y más de 82 mil trabajadores, entre directivos, docentes y personal de apoyo a la educación de las ocho regiones del estado, iniciarán sus actividades escolares, bajo los esquemas que establezca la SEP.

