Hospital Regional de Tuxtepec, pasará a ser covid totalmente

-Solicitarán personal al INSABI y abastecerán de insumos a la base trabajadora



De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves el Secretario de Salud Donato Casas Escamilla, arribó al municipio como parte de un recorrido que está haciendo en todo el estado, y dio a conocer que el hospital Regional de Tuxtepec, pasará a ser covid totalmente, ya que en estos momentos solo están asignadas 12 camas y la región ocupa el segundo lugar en cuanto a casos confirmados de covid.

Explicó que a estas alturas todos los ciudadanos son sospechosos de covid, y se tienen que tratar así, por lo tanto para convertir este hospital, ya están en platicas con los directivos y con la base trabajadora, para que en los próximos días sea convertido totalmente en covid, “yo digo que la próxima semana tendríamos respuestas de todo lo que pide la dirección y tener el hospital covid, al 100%” reiteró.

Para esto, además tendrían que solicitar al INSABI personal ya que en Oaxaca hacen falta especialistas, así mismo con la base trabajadora tocarían el tema de sus inconformidades como son el abasto de insumos, y será que el próximo lunes tengan una reunión para atender estas peticiones con la base, para que trabaje con todas las garantías.

Así mismo, dijo que traían la propuesta de un hospital móvil, sin embargo destacó que en el municipio se cuenta con otras infraestructuras como el Centro de Servicios Ampliados (CESA) y que podría convertirse en hospital covid, o se adecuaría para otras patologías o para atender a las mujeres embarazadas.

Descartó que en estos momentos esté colapsado el sistema de salud en la Cuenca, ya que la ocupación hospitalaria es del 90%, de las 12 camas que atienden a pacientes covid en el nosocomio, por lo que destacó la importancia de la ciudadanía sumándose con las medidas necesarias, y así se corte el contagio de covid 19, ya que el 80% de las personas que tiene el virus son asintomáticos, el 14 % requieren hospitalización y el 6% terapia intensiva.

El Secretario se reunió además con el presidente municipal Noé Ramírez Chávez, y el jefe de la jurisdicción Sanitaria No. 3 Moisés Montalvo Asprón.





Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario