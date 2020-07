Habitantes de Oaxaca denuncian instalación de puestos ambulantes en estacionamiento de Oxxo

-Señalan que las autoridades se excusan diciendo que el estacionamiento es propiedad privada

-Temen por la inseguridad, debido a que ahí llegan personas en situación de calle y no respetan las medidas de prevención sanitarias

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Vecinos de la agencia de cinco señores, se manifestaron en el estacionamiento de la tienda de conveniencia Oxxo, para denunciar públicamente que esa tienda no tiene la intención de coordinarse con las autoridades sobre la venta de bebidas alcohólicas en el estacionamiento, fomentando así el ambulantaje señalaron los inconformes.

Aclararon que la manifestación es únicamente para impedir que se instales puestos en el estacionamiento, toda vez que las personas pueden ingresar a la tienda a realizar sus compras y sus operaciones sin ningún problema, asimismo dieron a conocer que esta situación ya la notificaron a las autoridades y hasta el momento no han sido atendidos.

Además dijeron que en la agencia de cinco señores el ambulantaje está creciendo, incluso mencionaron que el estacionamiento es ocupado por algunas personas para ingerir bebidas alcohólicas y de otras sustancias, así como para promover su venta, por ello decidieron organizarse para manifestarse de esta manera.

De acuerdo a lo dicho por uno de los manifestantes, el gobierno municipal se excusa diciendo que no pueden intervenir debido a que el estacionamiento es propiedad privada, además aseguran que dentro del personal no hay alguien con autoridad para no permitir que se realicen estas prácticas.

La mayoría de los manifestantes son comerciantes de la zona y señalan que después del medio día llegan camionetas, instalan sus puestos y venden productos de importación, ropa, entre otros, sin ninguna restricción por parte de la tienda ni del gobierno municipal.

Dijeron que al concentrarse personas en situación de calle, favorece a que haya inseguridad en la zona, además de la preocupación que tienen los vecinos, pues no están siguiendo las medidas de prevención y ese lugar puede ser un foco de contagio de Covid.

Finalmente dijeron que las personas que se instalan en el estacionamiento pertenecen a la organización LAZCAR, que son los mismo que se ubican debajo del puente.

