En Jalapa de Díaz, suspenden días de plaza para evitar más casos de covid

-También retiraron a los ambulantes y están solicitando a todo el comercio que cumpla con todas las medias necesarias

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la instrucción del Gobernador Alejandro Murat de estar en resguardo por lo que resta del mes de Julio, el Presidente Municipal de Jalapa de Díaz, Jesús Ernesto García Velásquez, informó que decidieron quitar los días de plaza para evitar la aglomeración de los habitantes en la cabecera.

Explicó que son 2 días de plaza, los jueves y domingos, por lo tanto a partir de este día los suspendieron, además de que le pidieron a los ambulantes resguardarse para evitar que haya concentración en el centro de la ciudad y así que ya no se den muchos casos en este municipio.

Y aunque el comercio formal sigue con las cortinas arriba, están solicitándoles que cumplan con las medidas necesarias por su seguridad y la de sus empleados, pero sobre todo para proteger a la población.

Así mismo, aseguró que se han presentado muchas muertes sospechosas por covid, y aunque no especificó la cifra, dijo que esto se da porque los ciudadanos se dejan guiar por rumores de que no vayan a los centros de salud porque ahí los matan, lo que ha provocado que muchos opten por quedarse en casa y que esto afecte su estado de salud.

Por esta situación les están pidiendo a los habitantes que acudan a la farmacia de medicina tradicional que se inauguró el pasado 10 de julio, para que se atiendan con medicamentos naturales, además de que son a bajo costo.

