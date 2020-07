Denuncian en Huautla, incorrecto traslado de cuerpos covid

-Esto generó preocupación en los pobladores, ya que hace una semana se confirmó un brote de covid

Oaxaca, Oaxaca.- A través de las redes sociales, han estado circulando unas imágenes en donde se observa que una camioneta transportaba el cadáver de una persona en el centro de Huautla de Jiménez.

Esto generó preocupación en los pobladores, ya que hace una semana se confirmó un brote de covid y quienes realizan el transporte de los cuerpos no cuentan con los protocolos para evitar una posible propagación del virus.

Según reportes, vecinos del Municipio de Huautla de Jiménez expresaron que se trataba del cuerpo de una persona que falleció por Covid-19 en el Hospital Rural, y sus familiares sólo pudieron hallar ese medio de transporte para realizar la sepultura. El traslado de los restos se realizó alrededor de las 14:00 horas del pasado martes.

De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), hasta ahora Huautla acumula 19 casos confirmados de covid, con seis casos activos.

Asimismo, el ayuntamiento anunció un crecimiento exponencial de casos no reportados de personas que se mantienen aisladas en sus casas, ante la saturación del Hospital Rural No. 43 del IMSS, encargado de atender a 19 municipios de la región mazateca.

Cabe mencionar que se han reportado las defunciones recientemente de dos funcionarios municipales; que se sabe de manera extraoficial, murieron por covid-19.

